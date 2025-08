Como saber se você é superdotado: Sinais que revelam AH/SD

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

Em entrevista ao 'Fantástico', em 3 agosto de 2025, o humorista Whindersson Nunes comentou sobre a internação para tratar a dependência de álcool. Na conversa com a repórter Ana Carolina Raimundi, ele falou sobre o diagnóstico de altas habilidades e as compulsões que levaram a uma nova internação, este ano. "Queria saber também o porquê dessa vontade de terminar a garrafa, não beber só um pouco. Só queria se fosse [a garrafa] inteira. Só querer se fosse demais”, disse.

Foi na clínica, após uma série de exames, que veio o diagnóstico de altas habilidades, ou superdotação, que faz com que o famoso tenha um QI mais elevado do que a média. O influenciador acredita que a condição foi uma das responsáveis para que seus antigos relacionamentos não dessem certo. "Compulsão e impulsividade", disse. "Num relacionamento, as pessoas têm horários, têm rotinas, e foi meio difícil pra mim nos meus relacionamentos, porque minha cabeça, às vezes, funciona em determinados horários".

Whindersson afirmou que hoje não procura vencer a condição, e sim, aprender a conviver com ela. "A minha busca é mais por me conhecer e saber de onde eu tiro a minha arte, entendeu? Às vezes as pessoas estão em busca de outras coisas, de vencer, e eu já não estou mais pensando nisso", comentou o youtuber.

Superdotação, também conhecida como altas habilidades/superdotação (AH/SD), é uma condição de neurodesenvolvimento, com fator de inteligência envolvido, mas que envolve principalmente uma facilidade de aprender. São pessoas com habilidades muito acima da média e que demonstram potencial elevado nas seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotricidade ou artes. Além disso, também apresentam grande criatividade. A definição de criança superdotada é aquela cuja inteligência a coloca entre 2% da população, segundo a psicóloga Dra. Kahina Louis. Embora muitos pais pensem que seus filhos são gênios, pois temos a tendência de super valorizar as qualidades das nossas crias, a verdade é que uma parcela muito pequena é que realmente tem um QI acima da média.

