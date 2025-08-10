Notícias ao Minuto
Praias com mais ataques de tubarão no mundo

Incidente trágico aconteceu em uma praia popular da costa leste

10/08/2025 10:00 ‧ há 4 horas por Notícias Ao Minuto Brasil

Lifestyle

Tubarão

Tubarões são criaturas selvagens e imprevisíveis, muitas vezes conhecidos pela sua reputação de atacar os surfistas. Embora esses animais sejam predadores mortais, os ataques a humanos são considerados relativamente raros. No entanto, ainda é importante permanecer em alerta ao passear pelas praias conhecidas pela atividade desses peixes perigosos!

 

Curioso para saber onde estão as praias mais visitadas por tubarões e o histórico destes lugares em ataques e outros incidentes envolvendo esses seres do mar? Há até uma famosa praia brasileira na lista. Clique a seguir na galeria para saber ainda de alguns ataques em 2025.

