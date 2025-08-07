Cidades da Europa mais baratas para conhecer em 2025

© <p>Getty Images</p>

A Europa oferece uma ampla gama diversificada de experiências de viagem, mas para viajantes com orçamento limitado, encontrar destinos econômicos é fundamental. De acordo com pesquisas e dados recentes da Time Out, The Times, Weather2Travel, Europe Backpacker Index e Statista, diversas cidades em todo o continente se destacam por sua acessibilidade sem comprometer o charme ou a cultura.

De charmosas cidades históricas a vibrantes centros culturais, essas escapadas oferecem uma experiência europeia inesquecível por uma fração do custo, tornando-as perfeitas para quem busca explorar a Europa sem tanto dinheiro.

Nesta galeria, você encontrará as 21 cidades mais baratas da Europa, bem como as mais caras. Clique para começar.