Veja truque para deixar sapatos brancos como novos e sem irem à máquina

Tem tênis ou sapatos brancos e não consegue fazer com que fiquem limpos como quando os comprou? A verdade é que pode não estar usando o truque certo. Limpá-los na máquina de lavar roupa é algo que muitas pessoas fazem. Ainda assim, com o tempo, é algo que pode acabar por danificá-los. Mas saiba que existe solução!

Segundo o 'Informe Brazil', uma das formas de limpar este tipo de sapatos passa por usar água micelar. É conhecida para usar na pele, para as impurezas, por exemplo, mas pode também ser muito útil para deixar os sapatos brancos como novos mais uma vez.

O produto junta moléculas que ajudam a eliminar as gorduras. A combinação ajuda a fazer com que a sujeira saia facilmente e nem precisa de passar grandes quantidades de água para os deixar limpos.

Assim, para usar este truque irá precisar de um pano de microfibra. Deve passá-lo pela água micelar e em seguida esfregar toda a superfície do sapato. Atenção para fazer sempre movimentos circulares.

Com o passar do tempo, irá perceber que as manchas mais leves acabam desaparecendo. Deve repetir o processo quantas vezes forem necessárias. Depois, use a parte seca para retirar o excesso de produto que possa ter ficado no sapato.

Por que deve evitar molhar bastante os sapatos na hora de os limpar?

Lavar com bastante água e na máquina pode parecer uma boa solução, mas veja que pode estar fazendo com que estrague os sapatos ao longo do tempo. Poderá deformar a palmilha, a soltar a cola e até levar ao mau cheiro.

Por outro lado, em dias de chuva, secar os tênis por completo pode demorar várias horas ou dias. Assim, usar outros métodos de limpeza que não usem muita água é o ideal para fazer com que durem mais tempo.

Uma dica para dentro dos sapatos

Na grande maioria das vezes, o foco é no exterior dos sapatos, ainda assim, é preciso também cuidar do interior. Pode, por exemplo, limpar dentro com lenços úmidos antibacterianos. Ajudam a eliminar o suor e os odores.

Também pode usar bicarbonato de sódio, que ajuda a manter um ambiente seco após a utilização. Também é perfeito para eliminar os odores e fazer com que os tênis fiquem com um bom cheiro na parte interna.

Como evitar que os tênis fiquem sujos com facilidade

Prevenir que fiquem sujos é meio caminho para não ter de limpar os sapatos com frequencia. Uma das alternativas é usar um spray de limpeza que ajuda a criar uma camada protetora contra pós, sujeira, água e outro tipo de manchas.

Outra forma de os manter limpos é guardar de forma adequada. Assim, deve evitar deixá-los atirados para o chão ou em locais húmidos. Use caixas, sacos de tecido e capas protetoras para preservar o material e vitar que fiquem sujos ao longo do tempo.