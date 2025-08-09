O que um teste de QI realmente mede?

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

Mergulhar no mundo dos testes de QI é como desempacotar uma caixa misteriosa. Essas avaliações começaram como uma maneira simples de identificar crianças que precisavam de ajuda extra na escola. Mas essa ferramenta mudou bastante. Tanto na forma como os exames são feitos como seus objetivos. Desde auxílios em sala de aula, passando por medição de "inteligência" até usos no mercado de trabalho, os testes de QI percorreram um longo caminho. Por sinal, o que significa ter um QI alto e um QI baixo (e como esses resultados impactam em nossas vidas)?

Nesta galeria, descubra a origem dos testes de QI, o que eles deveriam nos informar e por que causam tanta polêmica hoje.

