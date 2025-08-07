Doenças que ainda não têm cura (algumas você nunca ouviu falar)

© <p>Getty Images</p>

No mundo de hoje, parece que os cientistas podem consertar quase tudo e que o próximo avanço é apenas uma questão de tempo. A área da saúde fez enormes progressos, desde vacinas que salvam vidas até cirurgias de ponta e terapias genéticas. No entanto, algumas doenças permanecem fora do nosso alcance.

Apesar de décadas de pesquisa, ainda existem condições sem cura conhecida. São distúrbios crônicos que causam danos graduais ao corpo ou enfermidades raras com causas e tratamentos complexos. Pesquisa incansável, diagnóstico precoce e conscientização são essenciais para gerenciar seu impacto.

Nesta galeria, exploramos algumas das doenças que a medicina moderna ainda não venceu. Quer saber quais condições estão na lista? Clique para descobrir.