Como a Ciência explica o nosso interesse por fofocas?

A fofoca é muitas vezes entendida como a disseminação maliciosa de informações sobre outras pessoas e como uma parte altamente atraente da cultura das celebridades. Mas os cientistas sociais discordam. Os seres humanos estão realmente programados para prestar atenção e participar de fofocas. E convenhamos: seja no cafezinho do trabalho ou em reuniões familiares, adoramos falar de pessoas. Só que essa tendência é, na verdade, uma adaptação evolutiva. No entanto, não se antecipe, pois há uma maneira certa e uma errada de fazer fofoca.

Confira nesta galeria como a fofoca começou, evoluiu, se tornou necessária, se tornou perigosa e algumas orientações gerais para ter certeza de que você não está fazendo nada errado.