Como a estética ajuda a proteger a pele no inverno?

Com a chegada do inverno, os casacos saem do armário, mas um cuidado essencial muitas vezes é deixado de lado: a saúde da pele. Segundo Ana Claudia Cunha, professora do curso de Estética e Cosmética daFaculdade Santa Marcelina, o clima frio, o vento e a baixa umidade comprometem a barreira de proteção cutânea, favorecendo o ressecamento, a descamação e até o agravamento de doenças dermatológicas como psoríase, urticária e dermatite atópica.

"Banhos quentes e demorados, tão comuns nesta época, pioram ainda mais o quadro ao removerem a oleosidade natural da pele", explica a especialista. Ela alerta para sintomas frequentes nesta época, como coceira, rachaduras nos lábios, nas mãos e nos pés, além da vermelhidão.

Para manter a pele saudável, é essencial adotar uma rotina de hidratação adequada ao tipo de pele. Peles secas devem optar por hidratantes mais densos, com ureia, ceramidas e pantenol. Já peles oleosas ou mistas se beneficiam de fórmulas oil-free, com ativos como niacinamida, ácido salicílico e ácido hialurônico. No caso das peles maduras, que tendem a ficar mais sensíveis durante a menopausa, Ana Claudia recomenda o uso de ativos antissinais como o retinol.

Outro erro comum durante o inverno é o abandono do protetor solar. “Mesmo em dias nublados ou frios, os raios UVA continuam incidindo sobre a pele, favorecendo o envelhecimento precoce, o surgimento de manchas e aumentando o risco de câncer de pele”, explica. O ideal é manter o uso diário de protetor com FPS 30 ou mais, reaplicando a cada duas a três horas em caso de exposição prolongada, mesmo em ambientes internos com luz artificial.

O inverno também é a estação mais indicada para tratamentos estéticos como peelings químicos, luz pulsada e lasers, justamente pela menor incidência solar. “Procedimentos que geram inflamação, como esses, podem causar manchas se forem feitos no verão, por isso é no frio que eles encontram o cenário ideal”, explica.

Entre os cuidados simples e eficazes para o dia a dia, Ana Claudia recomenda: banhos mornos e rápidos, sabonetes suaves, hidratação logo após o banho, atenção especial aos lábios e extremidades e, claro, consumo regular de água, mesmo que a sede não apareça.