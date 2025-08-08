Descubra como é que um gato pode melhorar a sua saúde

© Shutterstock

Quem não tem cão, só tem a ganhar com um gato em casa. São várias as vantagens que pode ter com um animal em seu lar. Neste Dia Internacional do Gato, desta sexta-feira, 8 de agosto, revelamos alguns dos benefícios de ter um gato.

Podem ser fofos, dar algum trabalho e até preocupações, mas na verdade são também vários os benefícios que consegue receber por ter um animal vivendo com você. A revista Good Housekeeping revelou algumas das vantagens que pode ter.

1- Ficar mais saudável

"Pessoas que partilham a vida com gatos demonstraram ter melhor saúde cardiovascular do que aquelas que não têm. Ter um animal de estimação também pode reduzir a pressão arterial. Não deixe de fazer exercício, mas seu gato pode dar um impulso à sua saúde."

2- Ser mais feliz

"Estudos sugerem que ter um gato pode reduzir a solidão e o stress. Acariciar um gato por apenas 10 minutos pode reduzir os níveis de cortisol. Até mesmo observar gatos parece deixar as pessoas mais alegres e animadas. Os gatos são divertidos e não há nada como a presença calmante e relaxante de um gato a ronronar ou dormindo."

3- Nunca está entediado

"Observar um gato a explorar é como viver em um documentário sobre a natureza. Pode fazer com que fique mais atento às mudanças no comportamento do gato em relação ao que acontece no ambiente dele."

4- Excelentes companheiros

"Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, o seu gato estará lá. Os gatos também podem tornar-nos mais gentis. Cuidar de outro ser vivo tende a ter esse efeito. Para conhecer as necessidades e a personalidade do seu gato, estude-o de forma atenta."

5- Adoram brincar

"A energia de um gato pode dar um impulso ao seu próprio ritmo. Ao brincar com o seu gato, tente encontrar maneiras de priorizar as necessidades específicas da espécie. Deve dar oportunidades de observar, perseguir, atacar, capturar e usar os dentes e as garras."