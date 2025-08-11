Os signos mais incompreendidos de acordo com o mês de nascimento

© Shutterstock

Algumas pessoas são mais fáceis de compreender, enquanto outras revelam uma personalidade mais complexa. Nestes casos, é necessário observar com atenção, ter paciência e se permitir conhecer verdadeiramente o outro no início de qualquer tipo de relacionamento.

O jeito reservado ou intenso de certas pessoas pode levar a interpretações equivocadas: para alguns, elas parecem quietas demais, distantes, profundas demais ou até sem profundidade. Na realidade, por trás dessas primeiras impressões existe proteção, limites bem definidos e uma força interna marcante.

Segundo astrólogos ouvidos pelo site Parade, três meses de nascimento costumam concentrar pessoas frequentemente mal compreendidas:

Fevereiro

Quem nasce em fevereiro é, em geral, aquariano, com seu espírito inovador, ou pisciano, guiado pela intuição. São conhecidos por ideais amplos e visão de mundo diferenciada. Muitas vezes vistos como excêntricos, frios ou, ao contrário, emocionais e apegados demais, se destacam por estarem “fora do compasso” social — sempre um passo à frente ou atrás. Leva tempo até que percebam que a franqueza emocional não é encenação, e a reserva não é frieza, mas cautela. Suas almas são vastas e cheias de ideais elevados, permitindo que apenas poucos se aproximem o suficiente para conhecer essa essência rara.

Outubro

Nascidos em outubro carregam o charme sociável de Libra ou a intensidade emocional de Escorpião. Essa combinação, magnética e profunda, pode intimidar quem não está acostumado a ver traços extrovertidos e introvertidos tão evidentes na mesma pessoa. Apaixonados por conexões significativas, equilibram leveza e profundidade, o que pode gerar confusão: alguns os julgam superficiais ou indecisos. Porém, sua lealdade e sensatez são sólidas, e conquistar sua confiança verdadeira exige tempo e autenticidade.

Julho

Os nascidos em julho são, em geral, cancerianos sensíveis ou leoninos radiantes, marcados pela energia do auge do verão. À primeira vista, podem parecer dramáticos, orgulhosos ou excessivamente emocionais. No entanto, seus sentimentos profundos são fonte de grande força. Guardam na memória tanto as ofensas quanto os gestos de bondade, desenvolvendo uma postura protetora para manter seu coração seguro. Mudanças de humor podem parecer intensas, mas refletem uma intuição madura, capaz de perceber verdades que passam despercebidas para muitos.