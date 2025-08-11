Objetos essenciais para atrair sorte e prosperidade

© <p>Getty Images</p>

Todo mundo quer um pouco de sorte na vida, e a maneira mais fácil de fazer isso é adicionando alguns itens estrategicamente escolhidos à sua casa. Você pode estar familiarizado com o feng shui, uma antiga prática chinesa que se concentra em organizar seu espaço de vida ou de trabalho para promover energia positiva e harmonia. A prática utiliza vários itens que dizem ser benéficos para trazer boa sorte, mas quais são eles?

Esta galeria apresenta objetos populares para que você possa preencher seu espaço com felicidade, saúde e fortuna. Clique para começar.