Morango do amor: calda de caramelo pode ser um vilão para facetas dentais

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo elevado de açúcar está diretamente relacionado ao aumento de cáries e doenças periodontais. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que mais de 55% da população adulta já teve cárie, sendo o excesso de açúcar um dos principais causadores.Depois da maçã do amor, chegou a vez do morango do amor conquistar o paladar (e os feeds) dos brasileiros.

O doce viralizou nas redes sociais e se espalhou por feiras, barraquinhas e confeitarias com sua aparência brilhante e irresistível: morangos frescos, enrolados em brigadeiro branco e mergulhados em uma espessa camada de caramelo crocante. Mas por trás da beleza e do sabor, há riscos importantes para a saúde bucal, principalmente para quem tem lentes de contato dentais, facetas, aparelhos ortodônticos ou sensibilidade nos dentes.

De acordo com a Dra. Fernanda Oliani, dentista da Oral Sin, a calda de caramelo endurecida pode representar um verdadeiro perigo quando mal executada. “Se a calda estiver muito espessa ou mal derretida, o risco de fraturas dentárias ou descolamento de lentes aumenta significativamente”. Além disso, por ser um alimento pegajoso, duro e com alto teor de açúcar, o morango do amor também contribui para o acúmulo de placa bacteriana e pode favorecer o surgimento de cáries.

“Para saborear essa delícia numa boa, os dentes têm que estar em dia. Quem usa aparelho ou lentes de contato deve ter um cuidado especial na hora da mordida, especialmente se a casca estiver muito dura”, orienta Fernanda. “E é claro, atenção redobrada na limpeza após o consumo.” Para quem não quer abrir mão da novidade, mas deseja preservar o sorriso, a dentista aponta cinco cuidados para aproveitar essa explosão de sabor com segurança.

Observe a textura da calda: Evite doces cuja calda esteja excessivamente dura ou com sinais de queimada. Uma mordida pode trincar dentes naturais ou comprometer próteses.



Corte em pedaços: Ao invés de morder diretamente, opte por cortar o doce em pedaços menores com talheres, diminuindo o impacto sobre os dentes.



Evite puxar com os dentes: O caramelo, quando começa a derreter, pode grudar nos dentes. Evite puxar ou mastigar excessivamente para não forçar restaurações ou aparelhos.



Higiene após o consumo: Escove os dentes cerca de 30 minutos após consumir o doce e use fio dental para remover resíduos grudados entre os dentes.



Use enxaguante bucal com flúor: Ele ajuda a combater as bactérias e neutralizar os efeitos do açúcar.



Ele ajuda a combater as bactérias e neutralizar os efeitos do açúcar. Quem tem lentes ou facetas, redobre o cuidado: Lentes de contato dentais são mais frágeis a impactos. Consulte seu dentista se tiver dúvidas sobre o que pode ou não consumir.