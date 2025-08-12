Sintomas de distúrbio do sono comum e de difícil diagnóstico; entenda

© Shutterstock

Noites mal dormidas, mesmo em condições ideais de temperatura e conforto, podem ser sinal de um distúrbio do sono comum, mas de diagnóstico difícil: a apneia do sono. O problema, que afeta milhões de pessoas, é frequentemente percebido primeiro por familiares ou parceiros, já que seus principais sintomas ocorrem enquanto o paciente dorme.

De acordo com o jornal Mirror, cerca de oito milhões de britânicos sofrem com a condição, sendo que aproximadamente um terço deles não recebe diagnóstico. A apneia do sono acontece quando as vias respiratórias são repetidamente bloqueadas durante o sono, interrompendo o descanso reparador. Entre as causas estão questões neurológicas, determinadas posições para dormir ou alterações anatômicas.

Os sinais mais comuns incluem falta de ar, sensação de sufocamento e ronco alto e persistente. Embora o próprio paciente possa não perceber essas ocorrências, é possível identificar efeitos durante o dia, como sonolência excessiva, dificuldade de concentração e irritabilidade.

Segundo o especialista em sono Martin Seeley, adormecer facilmente enquanto vê televisão, lê ou até durante o trânsito pode indicar algo mais sério. Ele alerta que sentir cansaço mesmo após uma noite inteira de sono, ou receber relatos de que ronca alto e para de respirar à noite, são motivos para buscar ajuda médica.

A Escala de Sonolência de Epworth é usada para medir o grau de sonolência em atividades diárias e pode indicar se há sinais de apneia do sono. Sem tratamento, o distúrbio pode aumentar o risco de hipertensão, doenças cardíacas e diabetes, além de prejudicar a qualidade de vida e aumentar o risco de acidentes.

Com diagnóstico, o tratamento é possível e eficaz. Mudanças no estilo de vida e nos hábitos de sono podem ajudar, mas casos mais graves podem exigir o uso de aparelhos como o CPAP ou dispositivos semelhantes a protetores bucais durante a noite.

Dormir de lado, em um quarto escuro e fresco, ajuda a reduzir os sintomas. Dormir de costas favorece o colapso das vias respiratórias devido ao relaxamento da língua e dos tecidos moles. O consumo de álcool e o excesso de peso na região do pescoço também agravam o problema.

Outro fator que pode contribuir para noites melhores é a escolha de um bom colchão. Modelos de firmeza média, que mantenham o alinhamento da coluna e reduzam pontos de pressão, podem melhorar o fluxo de ar e reduzir interrupções no sono.

Leia Também: Costuma acordar entre as três e as cinco da manhã? Esta pode ser a razão