Chás e infusões que fortalecem a memória e protegem o cérebro

Cuidar da saúde do cérebro e preservar a memória pode ser mais simples e saboroso do que parece. Chás e infusões, além de reconfortantes, contêm compostos que ajudam a prevenir o declínio cognitivo, melhorar a concentração e até reduzir os níveis de estresse.

A revista Real Simple conversou com nutricionistas para identificar as bebidas que realmente fazem diferença para o cérebro e a memória. São opções acessíveis que, consumidas regularmente, oferecem benefícios valiosos para o organismo.

O chá verde é um dos mais lembrados quando o assunto é saúde cerebral. Isso se deve ao seu alto teor de antioxidantes, que combatem os radicais livres e protegem as células nervosas, explica a nutricionista Chacha Miller.

A cúrcuma também merece destaque. Rica em antioxidantes, é conhecida por seus efeitos anti-inflamatórios que contribuem para a proteção do cérebro.

O chá de camomila é uma forma simples e natural de cuidar da saúde mental, já que favorece o relaxamento, melhora o sono e reduz a ansiedade, segundo o especialista Raj Dasgupta.

O chá de hortelã, mesmo sem cafeína, pode estimular o cérebro. Pesquisas indicam que o aroma e o consumo da menta ajudam a melhorar a memória, aumentar o estado de alerta e aprimorar o desempenho cognitivo.

A infusão de alecrim é outra excelente aliada, pois contém ácido carnósico, um composto neuroprotetor que contribui para o fortalecimento da memória e para a redução da fadiga mental.

Estudos mostram que cerca de 35% dos casos de demência estão relacionados a fatores de risco modificáveis, como hipertensão, obesidade, diabetes, tabagismo, sedentarismo e isolamento social. Isso significa que, embora não seja possível evitar completamente a doença, é viável adotar hábitos que diminuam significativamente as chances de desenvolvê-la.

Um dos hábitos mais poderosos para reduzir o risco de demência é manter uma rotina matinal saudável, e o café da manhã tem papel central nesse cuidado. De acordo com Gary Wenk, professor de psicologia e neurociência na Universidade Estadual de Ohio, o cérebro precisa de glicose pela manhã para repor a energia gasta durante o sono e os sonhos.

A neurologista Pamela Youssef reforça que tomar café da manhã é importante para preservar tanto a memória de curto quanto de longo prazo. Pesquisas mostram que pular essa refeição pode comprometer o fornecimento de energia ao cérebro, prejudicando o desempenho cognitivo e a capacidade de lembrar informações recentes.