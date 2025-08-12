Notícias ao Minuto
Procurar

Lugares com os nomes mais tristes do mundo! Adivinha o brasileiro?

Os nomes mais tristes de cidades e povoados.

Anterior Seguinte
Galeria

28 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
12/08/2025 21:00 ‧ há 3 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Destinos

Quando se trata de batizar cidades, alguns lugares acabam recebendo nomes engraçados, estranhos ou simplesmente excêntricos. Mas também há aqueles com nomes que soam tristes, sombrios ou simplesmente inquietantes. Esses nomes geralmente remontam a experiências difíceis, eventos sombrios ou às paisagens implacáveis que os primeiros colonizadores e exploradores encontraram.

Em muitos casos, eles simplesmente os chamavam como os viam, capturando miséria, derrota ou desespero em uma única palavra. Sejam eles nascidos de tragédias ou de humor negro, esses nomes de lugares carregam histórias tristes ou arrepiantes. Nesta galeria, exploramos alguns dos destinos mais deprimentes ou com nomes mais perturbadores ao redor do mundo. Curioso? Clique para saber mais.

Partilhe a notícia

Recomendados para você