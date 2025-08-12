Lugares com os nomes mais tristes do mundo! Adivinha o brasileiro?

© <p>Getty Images</p>

Quando se trata de batizar cidades, alguns lugares acabam recebendo nomes engraçados, estranhos ou simplesmente excêntricos. Mas também há aqueles com nomes que soam tristes, sombrios ou simplesmente inquietantes. Esses nomes geralmente remontam a experiências difíceis, eventos sombrios ou às paisagens implacáveis que os primeiros colonizadores e exploradores encontraram.

Em muitos casos, eles simplesmente os chamavam como os viam, capturando miséria, derrota ou desespero em uma única palavra. Sejam eles nascidos de tragédias ou de humor negro, esses nomes de lugares carregam histórias tristes ou arrepiantes. Nesta galeria, exploramos alguns dos destinos mais deprimentes ou com nomes mais perturbadores ao redor do mundo. Curioso? Clique para saber mais.