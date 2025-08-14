Notícias ao Minuto
Procurar

Produtos químicos de uso diário podem colocar sua saúde em risco

Essas toxinas estão escondidas em muitos produtos inesperados!

Anterior Seguinte
Galeria

30 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
14/08/2025 21:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Alerta

Você provavelmente não pensa em produtos químicos tóxicos no seu dia a dia, mas a verdade é que alguns dos mais perigosos estão mais perto de você do que imagina. É que foram descobertos que muitos dos produtos químicos estão presentes em quase tudo, desde tapetes de ioga a panelas e água. E essas toxinas causam doenças e outros problemas de saúde. Portanto, é melhor estar ciente deles para sua própria segurança.

Clique na galeria a seguir para descobrir os produtos químicos tóxicos com os quais você entra em contato diariamente.

Partilhe a notícia

Recomendados para você