Criaturas míticas ao redor do mundo: Uma é famosa no Brasil!

As criaturas fantásticas mais populares em diferentes países

30 Fotos

© TV Globo / Renato Rocha Miranda

12/08/2025 17:00 ‧ há 3 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Lendas

Gigantes, vampiros, lobisomens, unicórnios e dragões são figuras bem conhecidas na cultura popular. Esses seres são vistos em desenhos animados, contos de fadas, bandeiras e, às vezes, em pesadelos infantis.

No entanto, todos eles surgiram muito antes da Disney 'assumir o controle'. Cada criatura tem suas raízes em um país e cultura diferentes, e há muito mais do que a maioria imagina. De cobras emplumadas, fantasmas sequestradores de crianças a dragões com cara de gato, criaturas míticas ao redor do mundo assumem muitas formas.

Cada país tem centenas de lendas fantásticas, então clique para descobrir quais são as mais populares em cada lugar.

