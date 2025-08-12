Os sonhos destes signos vão se tornar realidade em breve!

© Shutterstock

12/08/2025 23:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Os astros estão em constante mudança e para alguns signos coisas positivas estão para acontecer. A verdade é que os seus sonhos, algo que gostavam, mas estavam longe de concretizar, pode acontecer agora.

Segundo o A24, cinco signos vão ver os seus sonhos tornarem-se realidade em breve. Seja umas semanas ou até meses, é certo que tudo irá acontecer da melhor forma para estas pessoas.

Saber esperar é uma virtude que têm de ter em conta, uma vez que não é para amanhã que tudo acaba por ser uma realidade. Terão de esperar e ver tudo acontecer da forma que mais desejam.

Será uma forma de priorizarem e fazer alguns ajustes nos seus planos, já que alguns estão mesmo perto de acontecer. Veja se é um dos signos mais sortudos dos próximos meses, com sonhos podendo ser realizados. Veja o que os astros os aconselham a fazer.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

"Faça tudo para transformar um desejo adiado em um plano sólido."

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"Organize as suas ideias e dê a forma real que precisam."

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"Encontre novas estratégias sem perder a estrutura."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Transforme intuições em ações mais claras."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Será encorajado a organizar a sua vida com um toque inovador."

"Esta é uma semana para priorizar, ajustar planos e dar os primeiros passos que marcam o caminho. Não se trata de correr, mas de saber para onde ir", continua a publicação.

“Esta mudança lembra-nos que nem toda a mudança precisa ser instantânea para ser significativa. Paciência não significa ficar parado, significa seguir em frente com passos pequenos, mas firmes.”

Tudo acontece devido a uma mudança nos astros

"Saturno traz estrutura e ordem. Urano traz frescor, ideias inesperadas e um desejo de fazer as coisas de forma diferente. Juntos, criam um momento ideal para Touro, Virgem, Capricórnio, Peixes e Câncer, que terão a oportunidade de transformar um sonho ou uma intuição em algo concreto."

Os números da sorte para esta semana

Se quer apostar em alguma coisa, existem números em que deve apostar. Segundo os astros, cada signo tem os seus números preferidos. Conheça os seus e depois decida como usá-los.

Áries (21 de março a 20 de abril) - 9, 18 e 27

Touro (21 de abril a 20 de maio)- 4,13 e 22

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho) - 3, 14 e 23

Câncer (21 de junho a 21 de julho) - 2, 11 e 29

Leão (22 de julho a 22 de agosto) - 1, 10 e 19

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) - 6, 15 e 24

Libra (23 de setembro a 22 de outubro) - 3, 12, e 21

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro) - 7, 16 e 25

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro) - 8, 17 e 26

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro) - 10, 20 e 30

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro) - 11, 21 e 31

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março) - 2, 12 e 22