Vai ao Japão? Conheça os 10 erros mais comuns que os turistas cometem

13/08/2025 06:00 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Se você está planejando uma viagem ao Japão ou já tem tudo organizado, é importante conhecer e evitar erros comuns entre turistas. Com o aumento no número de visitantes, seguir costumes e regras locais ajuda a garantir uma experiência positiva e respeitosa.

Morando no Japão há 20 anos, Jéssica Kozuka contou ao site Travel+Leisure alguns dos deslizes mais frequentes que presencia.

“Com suas regras específicas e costumes rígidos, até o viajante mais cuidadoso pode cometer um erro no Japão. Embora, em geral, as pessoas sejam gentis com deslizes, o recente aumento no número de turistas começa a prejudicar essa hospitalidade”, afirmou.

Más maneiras à mesa

O uso dos hashis exige atenção. Nunca os deixe espetados em uma tigela de arroz, pois isso simboliza oferenda aos mortos. Não aponte para objetos com os hashis e não pegue comida de pratos compartilhados com os mesmos hashis que já estiveram na boca. Sushi pode ser comido com as mãos e massas devem ser consumidas como ramen. Evite chegar atrasado às reservas e não use perfumes fortes, especialmente em mesas próximas ao chef.

Ser muito barulhento

Atender o telefone em transportes públicos ou restaurantes é considerado falta de educação.

Criar obstáculos nos transportes públicos

Não bloqueie portas, mantenha-se de lado e segure a mochila à frente para não atingir outros passageiros. Comer e beber só é permitido em viagens de longa distância.

Levar dinheiro vivo

Muitos lugares ainda aceitam apenas pagamento em espécie, por isso é fundamental carregar dinheiro.

Dar gorjeta

Não é prática no Japão e pode causar confusão.

Fazer gestos inadequados

Nem todos os gestos têm o mesmo significado no Japão. Para pedir a conta, o mais comum é cruzar os dedos indicadores formando um X.

Forçar portas de táxi

No Japão, as portas dos táxis são abertas pelo motorista por meio de um botão.

Fumar em público

O fumo é restrito a áreas específicas, como salas designadas em restaurantes e hotéis.

Desrespeitar santuários e templos

A falta de reverência nesses locais é uma das principais queixas dos japoneses.

Descuidar da higiene em fontes termais

É obrigatório tomar banho antes de entrar nas águas para não levar suor ou sujeira acumulada durante o dia.