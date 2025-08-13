Alerta: dermatologista revela o que podem significar riscos nas unhas

© ShutterStock

Reparou que tem riscos nas unhas? Não sabe o que significam? Pode ser na vertical ou na horizontal e, tendo em conta a orientação, estão associadas a diferentes problemas, mas nem todos são graves. Karan Lal, um dermatologista, citado na Prevention, explicou tudo.

Primeiro explica que os riscos na horizontal "ocorrem frequentemente quando o corpo passa por períodos significativos de stress e a unha deixa de crescer", explica. Já os riscos na vertical têm outras causas.

Causas para riscos horizontais nas unhas:

Infeções e doenças virais graves;

Febre;

Doença renal;

Deficiência nutricional (como deficiência de ferro, zinco ou vitamina A);

Danos associados a unhas acrílicas ou outros traumas nas unhas;

Doença de Raynaud;

Stress;

Doença da tiroide.

Causas para riscos verticais nas unhas:

Desidratação;

Doenças de pele como eczema ou psoríase;

Doenças autoimunes como a alopecia areata;

Envelhecimento;

Deficiência nutricional (como deficiência de ferro, zinco ou vitamina A);

Doença da tiroide;

Alopecia.