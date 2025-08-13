Notícias ao Minuto
Alerta: dermatologista revela o que podem significar riscos nas unhas

Existem múltiplas justificações para estes riscos, seja na vertical ou na horizontal; veja o que o dermatologista Karan Lal explicou para a Prevention sobre os possíveis problemas vísiveis nas unhas

© ShutterStock

Rafael Damas
13/08/2025 09:00 ‧ há 2 horas por Rafael Damas

Lifestyle

Saúde

Reparou que tem riscos nas unhas? Não sabe o que significam? Pode ser na vertical ou na horizontal e, tendo em conta a orientação, estão associadas a diferentes problemas, mas nem todos são graves. Karan Lal, um dermatologista, citado na Prevention, explicou tudo. 

 

Primeiro explica que os riscos na horizontal "ocorrem frequentemente quando o corpo passa por períodos significativos de stress e a unha deixa de crescer", explica. Já os riscos na vertical têm outras causas. 

Causas para riscos horizontais nas unhas: 

  • Infeções e doenças virais graves;
  • Febre;
  • Doença renal; 
  • Deficiência nutricional (como deficiência de ferro, zinco ou vitamina A); 
  • Danos associados a unhas acrílicas ou outros traumas nas unhas; 
  • Doença de Raynaud; 
  • Stress; 
  • Doença da tiroide. 

Causas para riscos verticais nas unhas: 

  • Desidratação; 
  • Doenças de pele como eczema ou psoríase;
  • Doenças autoimunes como a alopecia areata;
  • Envelhecimento;
  • Deficiência nutricional (como deficiência de ferro, zinco ou vitamina A);
  • Doença da tiroide; 
  • Alopecia. 
