Alerta: dermatologista revela o que podem significar riscos nas unhas

Reparou que tem riscos nas unhas? Não sabe o que significam? Pode ser na vertical ou na horizontal e, tendo em conta a orientação, estão associadas a diferentes problemas, mas nem todos são graves. Karan Lal, um dermatologista, citado na Prevention, explicou tudo.
Primeiro explica que os riscos na horizontal "ocorrem frequentemente quando o corpo passa por períodos significativos de stress e a unha deixa de crescer", explica. Já os riscos na vertical têm outras causas.
Causas para riscos horizontais nas unhas:
- Infeções e doenças virais graves;
- Febre;
- Doença renal;
- Deficiência nutricional (como deficiência de ferro, zinco ou vitamina A);
- Danos associados a unhas acrílicas ou outros traumas nas unhas;
- Doença de Raynaud;
- Stress;
- Doença da tiroide.
Causas para riscos verticais nas unhas:
- Desidratação;
- Doenças de pele como eczema ou psoríase;
- Doenças autoimunes como a alopecia areata;
- Envelhecimento;
- Deficiência nutricional (como deficiência de ferro, zinco ou vitamina A);
- Doença da tiroide;
- Alopecia.