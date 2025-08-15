As menores coisas do mundo

© <p>Getty Images</p>

Durante anos, nosso foco tem sido construir coisas maiores e mais altas, de aviões gigantescos a arranha-céus imponentes, como o Burj Khalifa. Essas grandes criações capturam nossa imaginação. Mas o que é igualmente fascinante é o extremo oposto da escala.

Coisas minúsculas costumam nos surpreender ainda mais, especialmente quando são totalmente funcionais, apesar do tamanho. Quanto menor algo, mais curiosos ficamos. Nesta galeria, exploramos algumas das menores criaturas e objetos já criados ou descobertos.

Intrigado? Clique para descobrir o incrível mundo das maravilhas em miniatura.