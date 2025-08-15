Os problemas diários enfrentados pelos canhotos

© Getty Images

Apesar de fazerem parte de cerca de 10% da população mundial, os canhotos precisam lidar com pequenos 'transtornos' todos os dias. Já reparou que maior parte dos aparelhos, carteiras de escolas, utensílios de cozinha e até a forma como são arrumadas as coisas são feitas pensando nos destros, os indivíduos que usam confortavelmente a mão direita para tudo?

Pensando nisso, listamos algumas dificuldades banais que essas pessoas enfrentam diariamente e os famosos que são canhotos! Veja na galeria!