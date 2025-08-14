Neurologista alerta: hábitos diários podem prejudicar a saúde do cérebro

Ligar o carro, ativar o GPS e seguir as instruções até o destino pode parecer algo inofensivo, mas esse hábito não é tão saudável para o cérebro quanto parece. O alerta é do neurologista Dr. Bing, que, em seu perfil no Instagram, listou comportamentos que podem prejudicar a saúde cerebral e devem ser evitados.
Segundo o especialista, confiar demais no GPS pode enfraquecer a memória espacial. Ele citou um estudo com 50 motoristas, no qual aqueles que utilizavam o recurso com mais frequência tiveram desempenho pior ao tentar refazer trajetos sem o auxílio do aparelho, apresentando maior declínio de memória.
Dr. Bing lembra que o cérebro é responsável por funções corporais e cognitivas essenciais, e mantê-lo ativo é tão importante quanto cuidar da saúde física. Por isso, além de reduzir a dependência do GPS, ele alerta para outros dois hábitos nocivos: o consumo de bebidas energéticas e dormir com luz acesa.
As bebidas energéticas, explica, não só contêm grandes quantidades de cafeína, como também taurina, estimulantes artificiais e açúcar. O consumo frequente está associado ao aumento da pressão arterial, risco de arritmias e infartos, problemas que afetam tanto o coração quanto o cérebro.
Dormir com luzes acesas, mesmo que fracas, como as de TVs, luminárias ou postes de rua, também pode trazer prejuízos. A luz noturna interfere na produção de melatonina, hormônio ligado ao sono, e está associada a problemas de memória, ganho de peso e maior risco de doenças cardíacas.