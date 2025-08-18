Notícias ao Minuto
Procurar

Tamanho do focinho afeta os anos de vida do seu cão

A expectativa de vida para diferentes raças depende de alguns fatores surpreendentes

Anterior Seguinte
Galeria

30 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
18/08/2025 21:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Pets

Um novo estudo encomendado pela Dogs Trust no Reino Unido e publicado na revista Scientific Reports explora as razões pelas quais algumas raças de cães vivem mais do que outras. O artigo revela alguns fatos surpreendentes sobre a longevidade canina. Por exemplo, você sabia que o tempo de vida de alguns cães depende do comprimento de seus narizes? Se você é um curioso dono de cachorro e quer descobrir quanto tempo você pode esperar que seu amigo peludo esteja ao seu lado, este é um relatório que você precisa ler!

Clique e saiba mais sobre as principais descobertas do estudo e conheça os alertas emitidos sobre certas raças de cães e sua expectativa de vida.

Partilhe a notícia

Recomendados para você