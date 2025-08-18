Tamanho do focinho afeta os anos de vida do seu cão

© <p>Getty Images</p>

Um novo estudo encomendado pela Dogs Trust no Reino Unido e publicado na revista Scientific Reports explora as razões pelas quais algumas raças de cães vivem mais do que outras. O artigo revela alguns fatos surpreendentes sobre a longevidade canina. Por exemplo, você sabia que o tempo de vida de alguns cães depende do comprimento de seus narizes? Se você é um curioso dono de cachorro e quer descobrir quanto tempo você pode esperar que seu amigo peludo esteja ao seu lado, este é um relatório que você precisa ler!

