'Stratus': Nova variante de COVID se espalha no Reino Unido

Uma nova variante da COVID, chamada "Stratus", tornou-se rapidamente a cepa dominante no Reino Unido, levantando preocupações entre especialistas sobre um potencial aumento de infecções. Conhecida cientificamente como XFG, acredita-se que seja mais contagiosa do que as variantes anteriores devido a mutações que a ajudam a escapar do sistema imunológico. Um dos seus principais sintomas é a garganta seca e inflamada.

De acordo com dados recentes da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA), a XFG passou de cerca de 10% dos casos de COVID em maio para quase 40% em meados de junho, confirmando sua rápida disseminação pelo Reino Unido.

Esta nova variante está se espalhando juntamente com a variante NB.1.8.1 recentemente descoberta, conhecida como "Nimbus". Embora ambas tenham se espalhado amplamente, o temido aumento de internações hospitalares não ocorreu. Especialistas dizem que este pode ser um dos vários sinais de que a COVID-19 está gradualmente se tornando uma doença mais branda. Será mesmo? Clique para saber mais.