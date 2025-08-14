Notícias ao Minuto
Signos que podem viver um triângulo amoroso nos próximos meses

Segundo a astróloga Theresa Reed, alguns signos do zodíaco tendem a se envolver mais facilmente em triângulos amorosos devido à sua personalidade dinâmica, necessidade de estímulo e forma de lidar com relacionamentos e conexões emocionais

14/08/2025 12:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Os amores de verão costumam ser intensos e passageiros. Em alguns casos, podem dar origem a triângulos amorosos, situação em que uma pessoa se interessa por duas ao mesmo tempo ou se envolve com alguém já comprometido. De acordo com a astróloga Theresa Reed, esse cenário está prestes a acontecer para determinados signos.

 

A especialista explica que os signos de ar possuem personalidades dinâmicas e cativantes, capazes de atrair e se relacionar com diferentes tipos de pessoas. São profundos e poéticos em alguns momentos, engraçados e extrovertidos em outros, o que amplia suas possibilidades amorosas.

Gêmeos: Nascidos entre 21 de maio e 21 de junho, têm fama de sedutores e divertidos. Gostam de aventura, possuem energia para manter mais de um relacionamento e apreciam o drama e a atenção que surgem nesse tipo de envolvimento. Regidos por Mercúrio, buscam constante estímulo mental.

Libra: de 23 de setembro a 22 de outubro, é um signo que analisa prós e contras, mas pode se ver dividido entre duas opções no amor. Regidos por Vênus, adoram encontros e experiências românticas, o que aumenta a chance de se apaixonarem por mais de uma pessoa. Sua energia naturalmente atrai admiradores.

Aquário: de 21 de janeiro a 19 de fevereiro, tende a preferir relações sem compromisso. Regidos por Urano, podem perder o interesse quando um relacionamento se torna muito sério, mantendo sempre várias possibilidades abertas. Essa postura cria condições ideais para um triângulo amoroso.

