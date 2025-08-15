Sintomas semelhantes aos de insônia aumentam 37% entre trabalhadores sedentários

© <p>Getty Images</p>

A insônia continua sendo um desafio generalizado para muitos, com suas causas variando de pessoa para pessoa. Lutar para adormecer ou para permanecer dormindo leva inúmeras pessoas a procurar remédios. Um estudo recente destaca o estilo de vida como um fator-chave no desenvolvimento e progressão da insônia.

Publicada no Journal of Occupational Health Psychology em 7 de janeiro, a pesquisa identifica empregos sedentários como um dos principais contribuintes para a insônia. O estudo analisou dados de mais de 1.000 funcionários ao longo de 10 anos e descobriu que o trabalho sedentário e os horários irregulares afetam significativamente a saúde do sono. Esses fatores, agravados pelo aumento do uso do computador, estão ligados a um aumento de 37% nos sintomas de insônia entre trabalhadores sedentários e um aumento de 66% na necessidade de "recuperar o sono", incluindo tirar cochilos e dormir demais nos fins de semana, entre aqueles com horários de trabalho não convencionais.

Seja devido ao estresse, má alimentação, níveis reduzidos de melatonina ou qualquer outra coisa, há atitudes que você pode tomar para combater a inquietação e acordar sentindo-se relaxado e reenergizado. Siga estas dicas para passar bem a noite.