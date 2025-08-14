O que acontece com o corpo se beber suco de beterraba todos os dias?

© Shutterstock

O suco de beterraba não é uma bebida consensual. Há quem considere que tem sabor de 'terra'. Por outro outro lado, há quem reconheça os benefícios e não passa um dia sem o consumir. Contudo, o que pode acontecer se o beber de forma regular?

O 'HealthShots' falou com a nutricionista Archana Batra que começou apontando alguns dos benefícios deste suco. Mais tarde revelou ainda alguns efeitos colaterais e também qual a quantidade recomendada.

Os benefícios do suco de beterraba

A saúde cardiovascular pode ser beneficiada! "O suco de beterraba é rico em nitratos, que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos. Este efeito pode reduzir a pressão sobre o coração e melhorar a saúde cardiovascular em geral."

Ajuda também a melhorar o desempenho nos exercícios físicos. "Muitos atletas consomem este suco antes dos treinos, pois pode melhorar o desempenho ao melhorar o fluxo sanguíneo para os músculos e reduzir a dor."

É ainda importante para reforçar o sistema imunológico e ainda a função cognitiva. "Os nitratos também podem promover um melhor fluxo sanguíneo para o cérebro, melhorar a função cognitiva, o foco e a memória."

A saúde do fígado também melhora bastante ao consumir suco de beterraba. "Pode melhorar a desintoxicação do fígado, eliminar toxinas e ser um aliado potencial contra a doença hepática gordurosa não alcoólica."

Afinal, qual é a quantidade de suco de beterraba que deve beber por dia

Archana Batra revela que o ideal é limitar a ingestão entre 120 e 240 ml por dia, ou seja, entre meia xícara e uma xícara. “Acredita-se que esta quantidade seja eficaz para promover a saúde cardíaca, aumentar a resistência e proporcionar outros benefícios sem sobrecarregar o organismo.”

Mas podem existir riscos ao beber sumo de beterraba em excesso?

A especialista alerta para alguns problemas que podem estar relacionado com o consumo deste suco. É o caso de pedras nos rins. “O suco contém oxalatos, que podem ligar-se ao cálcio no corpo e formar cristais de oxalato de cálcio. Este processo pode aumentar o risco de formação de pedras nos rins, especialmente para pessoas já propensas a esses problemas.”

Por outro lado, poderá levar a problemas de pressão arterial, apesar de também melhorar esta função. “Pode ser problemático para pessoas que já têm pressão baixa ou estão a tomar medicamentos. Uma queda repentina pode causar tontura ou desmaio.”

Também deve ter em conta que pode levar a um desconforto digestivo. “A alta acidez do suco de beterraba pode causar distúrbios digestivos, principalmente para quem o consome em grandes quantidades ou com o estômago vazio.”

Assim, recomenda que seja bebido com moderação, ouvir sempre o seu corpo e até juntar outros alimentos quando o bebe. "Ao consumir suco de beterraba, tente combiná-lo com proteínas ou gorduras saudáveis para ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue."