Vinagre pode substituir produtos de limpeza e cuidar das roupas em casa

© Shutterstock

16/08/2025 05:55 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

O vinagre, já conhecido como solução caseira de limpeza, também pode trazer benefícios para as roupas. Segundo o portal Informe Brasil, o ingrediente ajuda a eliminar odores, remover manchas e até substituir produtos industrializados, como o amaciante.

Confira algumas formas de uso:

1. Remoção de manchas de suor e gordura

O vinagre funciona como removedor natural de gordura e suor, especialmente em roupas claras. A recomendação é acrescentar meia xícara no ciclo da máquina. Em manchas persistentes, pode ser aplicado diretamente na peça por 15 a 20 minutos antes da lavagem.

2. Roupas mais macias

O produto pode substituir o amaciante, deixando as roupas mais leves e cheirosas. Meia xícara adicionada no ciclo da máquina já é suficiente. O uso em toalhas ajuda a manter as fibras soltas.

3. Eliminação de odores

Contra cheiro de mofo, a dica é diluir meia xícara de vinagre em um litro de água e deixar as peças de molho por 30 minutos antes da lavagem normal.

4. Proteção das cores e tecidos

O ácido do vinagre remove resíduos de sabão que deixam tecidos opacos. Por não conter químicos agressivos, é indicado inclusive para peças delicadas.

5. Limpeza da máquina de lavar

O vinagre também auxilia na higienização da máquina, evitando o acúmulo de resíduos que podem causar mau cheiro nas roupas.

Atenção ao uso

Apesar dos benefícios, o vinagre deve ser usado com cautela. Nunca deve ser misturado a outros produtos de limpeza, e a recomendação é sempre testar em uma pequena área da roupa para evitar danos.

Leia Também: O que não deve esquecer de limpar em casa antes do final do verão