Os signos que não dispensam uma festinha; está na lista?

Inverno, frio e noites longas. Para alguns, essa é a desculpa perfeita para se recolher embaixo das cobertas, mas para outros, é justamente a temporada em que as festas ganham ainda mais vida. Baladas, bares e encontros animados fazem parte da rotina desses signos, que parecem nunca perder a disposição — mesmo com as temperaturas mais baixas.

De acordo com o jornal espanhol El Nacional, certos signos do zodíaco estão sempre prontos para sair, seja durante a semana ou no fim de semana. Encontrá-los em casa? Só se for para se arrumar antes de mais uma noitada.

Os que não perdem uma festa

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

É o rei do drama, do carisma e também da pista de dança. Ama atenção, música alta, fotos com flash e ser o centro das atenções. Não apenas aparece em todas as festas, como também costuma organizá-las. Se estiver acompanhado de um leonino, prepare-se para pedir “só mais uma” quando a festa já estiver acabando.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Sociável e incansável, o geminiano aceita todos os convites — mesmo que já tenha três compromissos no mesmo dia. Conversa com todo mundo, ri alto e detesta ficar em casa sem movimento.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Adora improvisar, conhecer novas pessoas e transformar cada saída em uma aventura. É o primeiro a topar qualquer rolê e o último a pensar em voltar para casa.

Áries (21 de março a 20 de abril)

Impulsivo e intenso, o ariano é sempre o motor do grupo. É ele quem puxa a primeira rodada e quem incentiva todo mundo a entrar no clima da festa.

Os que vão, mas com ressalvas

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Se a festa estiver bem organizada, o virginiano aparece. Mas se notar bagunça ou falta de estrutura, pode preferir o conforto do lar.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Sai para festas apenas quando tem um motivo especial. Se decidir ir, pode se tornar a pessoa mais magnética e interessante da noite.

Os que preferem ficar em casa

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Adoram a ideia de sair, mas muitas vezes desmarcam na última hora. Quando conseguem ir, nem sabem direito como tudo começou.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Não é antissocial, mas prefere encontros íntimos e tranquilos. Multidões o esgotam e noites mal dormidas podem deixá-lo ansioso no dia seguinte.