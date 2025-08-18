Conheça o hábito comum que ajuda a reduzir o estresse, segundo médica

© Sutterstock

O estresse pode gerar diversas complicações no dia a dia e, por isso, encontrar formas de reduzi-lo é essencial para preservar a saúde. A cardiologista Susan Cheng revelou ao canal Today um hábito simples de apenas 10 minutos que pode fazer diferença: chegar um pouco mais cedo aos compromissos.

Segundo a especialista, antecipar-se em 10 minutos permite ter um tempo de pausa e relaxamento. "Se conseguir fazer isso uma vez por dia, ótimo. Se conseguir algumas vezes por semana, já é um bom começo para aliviar o estresse", explicou.

A médica recomenda usar esses minutos extras para desconectar-se, colocando o celular no silencioso e guardando-o, aproveitando o momento para ficar consigo mesmo. Além disso, exercícios de respiração e caminhadas podem potencializar os benefícios. "Limpe a mente primeiro e depois permita que o corpo se recomponha também", acrescentou.

Por que reduzir o estresse é tão importante

O excesso de estresse pode provocar inflamações e problemas cardíacos, além de elevar a pressão arterial e aumentar o risco de infarto. "Pode ser um gatilho que desencadeia um efeito dominó", alerta Cheng.

Cinco hábitos que ajudam a aliviar a ansiedade e o estresse

Amanda Medley Raines, pesquisadora do Departamento de Psicologia da Louisiana State University School of Medicine, também compartilhou ao Today algumas práticas simples que podem ser incorporadas na rotina:

Programe seu dia: ter uma rotina organizada ajuda a reduzir a ansiedade e dá sensação de controle.

Planeje suas refeições: preparar-se com antecedência evita estresse desnecessário.

Pratique exercícios: alongamentos, respiração profunda ou posturas de ioga ajudam a mente a se distrair.

Reserve tempo para atividades prazerosas: ler, passear com pets ou cozinhar podem melhorar o bem-estar.

Esteja com amigos e familiares: contar com apoio emocional é fundamental em momentos difíceis.



