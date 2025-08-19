Notícias ao Minuto
Saturno retrógrado veio para ficar; veja os signos mais afetados

Saturno retrógrado segue até novembro e promete pressionar três signos em especial. Peixes, Virgem e Capricórnio enfrentarão desafios ligados a limites, contratos, responsabilidades e amadurecimento, mas também terão oportunidades de crescimento pessoal e emocional

19/08/2025 06:00

É provável que você já tenha ouvido falar de Mercúrio retrógrado. Mas sabia que Saturno também pode entrar nesse movimento e afetar os signos de forma parecida? Embora não seja tão intenso, esse período pode trazer alguns desafios importantes.

 

Há boas e más notícias. A boa é que nem todos os signos sentirão esses impactos. A má é que o ciclo segue até o fim de novembro, exigindo paciência e resiliência. Nesta semana, em especial, três signos estarão mais vulneráveis.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

“Com Saturno retrógrado, Peixes sente que o universo pede amadurecimento e a necessidade de estabelecer limites mais claros.”

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

“A oposição direta de Saturno exige atenção redobrada em contratos de trabalho e parcerias. É hora de parar de ignorar detalhes importantes.”

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

“Regido por Saturno, Capricórnio sente a pressão em dobro. É momento de rever objetivos, prazos e até responsabilidades familiares.”

O que esperar do mês para esses três signos

Peixes

Amor: Sensibilidade elevada e forte empatia nos relacionamentos. Evite idealizações excessivas.
Saúde: Propensão à fadiga emocional. Terapias como massagem ou arteterapia podem ajudar.
Dinheiro: Projetos criativos e espirituais têm potencial. Aposte no que for autêntico.
Conselho: Inicie o dia com clareza de intenção. Pequenos rituais de foco farão diferença.

Virgem

Amor: O fim de agosto trará maior clareza emocional. Relacionamentos prosperam com mais espontaneidade.
Saúde: Atenção especial à pele e ao sistema digestivo. Reserve momentos de descanso.
Dinheiro: Momento ideal para organizar poupanças e planos de longo prazo.
Conselho: Abandone a busca pela perfeição. Errar também faz parte do aprendizado.

Capricórnio

Amor: A constância e a responsabilidade se tornam atraentes. Ações práticas fortalecem vínculos.
Saúde: Cuide da rigidez do corpo com alongamentos e autocuidado.
Dinheiro: O mês traz estabilidade, mas exige prudência financeira.
Conselho: Desconecte-se do trabalho em alguns momentos. Pausas podem ser o maior investimento.
 

