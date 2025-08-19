Saturno retrógrado veio para ficar; veja os signos mais afetados

© Shutterstock

19/08/2025 06:00 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

É provável que você já tenha ouvido falar de Mercúrio retrógrado. Mas sabia que Saturno também pode entrar nesse movimento e afetar os signos de forma parecida? Embora não seja tão intenso, esse período pode trazer alguns desafios importantes.

Há boas e más notícias. A boa é que nem todos os signos sentirão esses impactos. A má é que o ciclo segue até o fim de novembro, exigindo paciência e resiliência. Nesta semana, em especial, três signos estarão mais vulneráveis.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

“Com Saturno retrógrado, Peixes sente que o universo pede amadurecimento e a necessidade de estabelecer limites mais claros.”

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

“A oposição direta de Saturno exige atenção redobrada em contratos de trabalho e parcerias. É hora de parar de ignorar detalhes importantes.”

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

“Regido por Saturno, Capricórnio sente a pressão em dobro. É momento de rever objetivos, prazos e até responsabilidades familiares.”

O que esperar do mês para esses três signos

Peixes

Amor: Sensibilidade elevada e forte empatia nos relacionamentos. Evite idealizações excessivas.

Saúde: Propensão à fadiga emocional. Terapias como massagem ou arteterapia podem ajudar.

Dinheiro: Projetos criativos e espirituais têm potencial. Aposte no que for autêntico.

Conselho: Inicie o dia com clareza de intenção. Pequenos rituais de foco farão diferença.

Virgem

Amor: O fim de agosto trará maior clareza emocional. Relacionamentos prosperam com mais espontaneidade.

Saúde: Atenção especial à pele e ao sistema digestivo. Reserve momentos de descanso.

Dinheiro: Momento ideal para organizar poupanças e planos de longo prazo.

Conselho: Abandone a busca pela perfeição. Errar também faz parte do aprendizado.

Capricórnio

Amor: A constância e a responsabilidade se tornam atraentes. Ações práticas fortalecem vínculos.

Saúde: Cuide da rigidez do corpo com alongamentos e autocuidado.

Dinheiro: O mês traz estabilidade, mas exige prudência financeira.

Conselho: Desconecte-se do trabalho em alguns momentos. Pausas podem ser o maior investimento.

