5 truques simples para deixar sua casa sempre perfumada e aconchegante

Com truques práticos e acessíveis, é possível eliminar odores desagradáveis e manter a casa sempre perfumada. Pequenas mudanças no cuidado com tecidos, limpeza de ambientes e controle da umidade garantem um espaço mais acolhedor e fresco no dia a dia

19/08/2025 06:50 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Sempre que volta da rua, sente que sua casa não está com um cheiro agradável? Existem truques simples que podem transformar o ambiente e deixar cada cômodo com um aroma mais fresco. E o melhor: é muito mais fácil do que parece.

 

Mesmo depois de uma boa faxina, nem sempre o cheiro da casa fica como você gostaria. Com alguns cuidados extras, é possível garantir um ambiente perfumado e convidativo. Confira as cinco dicas reunidas pelo site Tom’s Guide:

1 – Afaste os maus odores com uma mistura caseira

Misture duas xícaras de água, três colheres de sopa de bicarbonato de sódio e cascas de limão em uma tigela e deixe descansar durante a noite, especialmente se tiver cozinhado peixe ou alimentos de cheiro forte. Essa solução ajuda a absorver odores e ainda dá um toque cítrico ao ambiente.

Para um efeito mais imediato, ferva cascas de limão com especiarias em fogo baixo e deixe o aroma se espalhar pela casa.

2 – Elimine os odores do banheiro

O banheiro costuma ser um dos pontos mais críticos da casa. Para neutralizar cheiros, limpe o vaso sanitário com vinagre branco e bicarbonato de sódio, que funcionam como desodorantes naturais e combatem bactérias causadoras de odores. Também vale espalhar bicarbonato nos cantos onde o mofo costuma aparecer.

3 – Tecidos sempre cheirosos

Ao lavar cortinas, capas de almofada e mantas, utilize amaciantes que prolonguem o aroma. Outra opção é preparar um spray refrescante: misture 1/8 de xícara de amaciante, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e complete com água em um borrifador. Use para perfumar tecidos pela casa.

4 – Mantenha o quarto perfumado

Troque a roupa de cama semanalmente e não se esqueça dos protetores de travesseiro. Um truque é adicionar algumas gotas de extrato de baunilha em bolas de algodão e colocá-las na lavagem. Travesseiros também devem ser higienizados a cada poucos meses.

5 – Livre-se do mofo

Se a umidade for um problema, invista em um desumidificador. Outra solução simples é espalhar potes com bicarbonato de sódio em áreas críticas. Não se esqueça de higienizar os baldes de lixo regularmente, usando lenços antibacterianos ou uma mistura de água com vinagre.

