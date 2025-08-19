Os perigos de crianças usarem produtos de beleza de adultos

© Getty Images

As crianças de hoje em dia parecem estar crescendo mais rápido do que antes. Com tanta tecnologia e influenciadores nas redes sociais, elas estão querendo experimentar coisas cada vez mais cedo. Um exemplo disso é o fenômeno 'Sephora Kids', que mostra crianças e pré-adolescentes indo em lojas de cosméticos para comprar produtos de beleza que talvez não sejam feitos para a idade deles. Mas usar esses itens pode trazer problemas sérios para a saúde dos jovens.

Quer saber como ajudar seu filho a usar produtos de beleza de forma segura? Clique aqui para saber mais.