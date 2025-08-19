Notícias ao Minuto
Procurar

Um ano de cachorro equivale a sete humanos? Errado!

Teste seu conhecimento sobre seu filhote!

Anterior Seguinte
Galeria

30 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
19/08/2025 17:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Pets

Os cães têm sido nossos companheiros fiéis há séculos, mas persistem mitos e conceitos errados sobre eles. Claro, você pode achar que seu conhecimento sobre esses adoráveis animais é excelente, mas a verdade é que alguns fatos que você ouviu ao longo dos anos simplesmente não são verdadeiros. E, embora grande parte disso seja bastante inofensivo, alguns equívocos são totalmente perigosos, tanto para você quanto para seu doguinho. Portanto, é crucial separar os fatos da ficção para garantir que seu filhote receba os melhores cuidados e treinamento.

Curioso? Clique para desmascarar os equívocos mais comuns sobre cães.

Partilhe a notícia

Recomendados para você