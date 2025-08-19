Um ano de cachorro equivale a sete humanos? Errado!

© <p>Getty Images</p>

Os cães têm sido nossos companheiros fiéis há séculos, mas persistem mitos e conceitos errados sobre eles. Claro, você pode achar que seu conhecimento sobre esses adoráveis animais é excelente, mas a verdade é que alguns fatos que você ouviu ao longo dos anos simplesmente não são verdadeiros. E, embora grande parte disso seja bastante inofensivo, alguns equívocos são totalmente perigosos, tanto para você quanto para seu doguinho. Portanto, é crucial separar os fatos da ficção para garantir que seu filhote receba os melhores cuidados e treinamento.

