Consumo excessivo de álcool pode aumentar risco de depressão em idosos

Estudo com mais de 27 mil indivíduos sugere que o consumo excessivo de álcool pode agravar sintomas de depressão em idosos, especialmente após a aposentadoria. Pesquisadores alertam, porém, que os resultados são observacionais e exigem investigações adicionais

© Reuters

19/08/2025 13:36 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Idosos

Um estudo publicado na na revista Aging and Mental Health sugere uma possível relação entre o consumo de álcool e o aumento do risco de depressão em idosos. A pesquisa indica que a aposentadoria pode influenciar esse comportamento, intensificando sintomas depressivos.

 

 
De acordo com o estudo, o consumo excessivo de álcool foi associado a um agravamento dos sintomas de depressão entre os participantes. "O estudo destaca a importância de considerar tanto o consumo de álcool quanto a depressão, além da necessidade de desenvolver estratégias para mitigar os impactos negativos da aposentadoria", afirmou Antonia Díaz-Valdés Iriarte, uma das autoras da pesquisa, ao Health.

A análise foi baseada em dados coletados entre 1994 e 2020, abrangendo mais de 27 mil indivíduos. Os resultados mostraram que idosos que consumiam álcool em excesso — quatro ou mais doses no caso das mulheres e cinco ou mais para os homens — apresentaram um aumento médio de 0,07 pontos nos sintomas de depressão em comparação com aqueles que não consumiam bebidas alcoólicas.

Apesar dos achados, os pesquisadores alertam que são necessários mais estudos para confirmar a relação entre os fatores analisados. "As descobertas devem ser interpretadas como observacionais, e não como conclusões definitivas", acrescentou Díaz-Valdés Iriarte.

