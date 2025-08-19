O exercício de 2 minutos que ajuda a reduzir a pressão arterial

© Shutterstock

Quer baixar a pressão arterial, mas não sabe bem por onde começar? Que tal por um exercício básico? Sim, é verdade, apenas um exercício que dura dois minutos pode ser útil para conseguir melhorar a sua pressão arterial.

Segundo o site 'Only My Health', trata-se do 'wall sit', o ato de 'sentar-se' encostado a uma parede sem a necessidade de usar nenhuma cadeira. É a força do corpo que irá fazer o efeito desejado e conseguir os vários benefícios para o organismo.

Como pode um exercícios ajudar a reduzir a pressão arterial?

A pressão arterial elevada pode levar a várias condições se não for tratada e controlada. Por exemplo, aumenta o risco de doenças cardíacas, bem como de problemas renais.

Assim, é importante controlar para evitar problemas mais tarde. Mas como é que este exercício pode ajudar a reduzir a pressão arterial? Um estudo que juntou mais de 15.800 pessoa mostrou que exercícios deste gênero poderiam ajudar a baixar a pressão arterial.

O 'wall sit' ajuda-o a manter os músculos em constante tensão, o que leva a relaxar as paredes das artérias, a melhorar a circulação e a reduzir a pressão na zona do coração.

Veja como fazer o exercício da forma correta - e reduzir a pressão arterial

O site aponta alguns passos que deve seguir para realizar o exercício da melhor forma. Assim, deve começar por encontrar uma parede com espaço suficiente para se encostar. Depois, deve ficar de pé com as coisas apoiadas e os pés afastados.

Deslize pela parede até que os joelhos fiquem dobrados num ângulo de 90 graus. Deverá manter as costas sempre retas. O objetivo é que fique sentado numa espécie de cadeira invisível.



Mantenha a posição ao longo de dois minutos. Se não conseguir logo, aposte em sessões com 20 a 30 segundos. Depois, aumente de forma gradual para que consiga chegar aos dois minutos de seguida.



