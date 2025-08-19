Saiba o que acontece ao seu corpo quando vê um filme antes de dormir

© Shutterstock

Parece ser inofensivo o ato de ver um filme antes de ir dormir. Seja em casa, no quarto, na sala ou até no cinema, poderá achar que é apenas uma história que irá ver e nada mais. Contudo, o seu corpo acaba sofrendo com esta simples ação. O site 'Health Digest' reuniu alguns estudos e dados de especialistas para perceber o que está em causa.

Por exemplo, a Sleep Foundation revelou em um estudo que muitas pessoas acabam por ter este hábito antes de dormir. Já a American Academy of Sleep Medicine apontou alguns problemas de sono relacionados com o fato de adormecer logo depois de assitir a um filme.

A produção de melanina é afetada

Também de acordo com a Sleep Foundation, a produção de melanina acaba sendo afetada uma vez que o corpo acaba por produzir cortisol. Os dispositivos eletrônicos acabam emitindo luz que afeta e interrompe o sono. À noite, quando o ritmo natural do corpo é descansar, acaba por dificultar o relaxamento.

Ao ver um filme antes de dormir, o cérebro fica mais alerta

Outra das consequências é fazer com que o cérebro fique mais alerta. Pode acabar ficando mais concentrado nos diálogos e no que está vendo na televisão. E se estiver dormindo e com a televisão ligada, acaba por receber alguns estímulos o que poderá interromper o sono e impedir que descanse da melhor forma.

Frequência cardíaca e a pressão arterial podem aumentar quando vê um filme

O impacto já revelado pode fazer com que o corpo não descanse como deveria, o que pode levar ao aumento da frequência cardíaca, mas também ao aumento de peso e aumento dos níveis de açúcar no sangue.

Citam um estudo de 2023, do Journal of Health, Population and Nutrition que mostrou que crianças e adolescentes com mais tempo passado em frente a telas tinham mais 8% de risco de vir a ter hipertensão.

Ver filmes à noite aumenta o risco de pesadelos

É algo que pode até estar familiarizado e que pode fazer com que tenha uma má noite de sono. Vários problemas podem advir de um conjunto de más noites, o que pode ser provocado pelo fato de ver filmes à noite.

Vista cansada é outra das consequências de ver filmes antes de dormir

Citam um estudo de 2006, do Lighting Research Center. Concluíram que ver telas em um ambiente de total escuridão pode levar ao cansaço da visão. Ter mais uma fonte de luz acabou por reduzir o cansaço visual temporário e a fadiga.