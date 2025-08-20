Será que é bom cobrir a privada com papel em banheiro público?

© Shutterstock

Em uma ida a um banheiro público, é daquelas pessoas que faz um 'ninho' e cobre a privada antes de a usar? Será que é assim tão vantajoso e impede que corra o risco de pegar algum tipo de doença? A BBC falou com vários especialistas sobre esta questão e tem a resposta.

Apesar de parecer um ambiente sujo e onde acha que poderá pegar alguma coisa, Jill Roberts, professora de saúde pública e microbiologia na Universidade do Sul da Flórida, desmistifica.

Doenças nos banheiros: um problema real?

"Teoricamente, sim, pode pegar doenças no assento de um banheiro, mas o risco é extremamente baixo", começa dizendo. Dá o exemplo das infecções sexualmente transmissíveis, onde explica que a maioria das bactérias e vírus não sobrevive muito tempo fora de um organismo, muito menos em uma superfície como a privada.

Assim, estas doenças não devem ser uma preocupação que deva ter. "Se os assentos dos banheiros pudessem facilmente transmitir este tipo de doenças, seria recorrente vermos em todas as faixas etárias e até em pessoas sem histórico de atividade sexual", continua.

Doenças que são transmitidas pelo sangue também são pouco prováveis, uma vez que poderá acabar por evitar uma privada que veja com sangue. Considera ainda que é improvável contrair alguma doença urinária.

"Só contrairia infecções urinárias se transmitisse fezes do assento da privada para o trato urinário, mas uma grande quantidade de fezes seria necessária que tal acontecesse. É muito mais provável que desenvolva uma ao limpar muito perto da zona genital", continua falando em especial no caso das mulheres.

Ainda assim, existe uma exceção no caso do papilomavírus humano (HPV), que pode permanecer em superfícies durante uma semana. "Estes vírus são muito pequenos e têm capas proteicas muito estáveis, o que lhes confere uma vida útil mais longa no ambiente", revela Karen Duus, professora de microbiologia.

Contudo, explica que este tipo de vírus só acaba por entrar no corpo se tiver alguma ferida com erupção cutânea.

Assim, será que é vantajoso tapar a privada com papel higiênico?

Cobrir a privada com papel higiênico pode parecer uma forma mais limpa de usar um banheiro público, contudo pode não acabar por ser uma proteção assim tão grande. "O papel é feito com materiais porosos, portanto, pode não conseguir impedir que germes penetrem e fiquem na zona genital. Agachar pode fazer mais mal do que bem”, avisa Stephanie Bobinger, especialista em saúde pélvica. Ao inclinar e agachar, no caso das mulheres, acabam por ser contraídos os músculos da zona pélvica. Poderá obstruir o fluxo da urina.

"Pode ser necessário fazer mais força e exercer uma tensão desnecessária na zona pélvica. Também significa que as mulheres podem não esvaziar toda a bexiga durante o processo, o que às vezes pode até levar a uma infecção urinária."

O problema real nos banheiros pode não vir da privada

Grande parte das pessoas acabam se preocupando com a privada, mas a verdade é que o problema pode estar onde menos espera. Especialistas apontam que o problema pode estar nas mãos que depois leva à boca e não lava adequadamente.

"Existem partículas que quando ingeridas, podem causar sintomas gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreia", conta Jill Roberts. O puxar da descarga, as maçanetas e os dispersores das toalhas são outros dos problemas que deve ter em conta.