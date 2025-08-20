Os alimentos que nunca deve guardar na porta da geladeira

© Shutterstock

Assim que chega em casa, vindo das compras, é normal que retire tudo para guardar nos locais indicados. Na hora de colocar alguns alimentos na geladeira, existem alguns que não devem ir para a parte da porta deste equipamento. Existem alguns riscos que está correndo!

O melhor é ter cuidado e colocá-los em outras áreas do equipamento. A porta acaba sendo uma das partes mais quente da geladeira e pode estragar os alimentos. O site 'EatingWell' revelou os alimentos que nunca deve guardar na porta deste equipamento. Saiba tudo e entenda as razões.

Leite

Pode parecer mais conveniente, uma vez que é mais fácil de retirar, contudo é mesmo a pior opção. As temperaturas mais altas podem levar ao aparecimento de bactérias. Assim, colocar o leite nesta parte pode aumentar as hipóteses de estragar o leite. A recomendação é que aposte em uma área onde as temperaturas são mais baixas, como perto das paredes.

Ovos

Existem várias geladeira que têm suporte para colocar os ovos na parte da porta. Ainda assim, não é uma boa escolha uma vez que a temperatura não é a ideal. Assim, o melhor é serem colocados em uma das prateleiras, onde a temperatura é constante. Explicam ainda que devem ser mantidos na caixa original que os protege mais e evita a perda de umidade.

Carnes

Sempre que cozinha este tipo de alimentos é importante ter atenção à forma como as trabalha. Assim, o armazenamento deve também ser o mais correto. Mais uma vez, as temperaturas também não são estáveis o que pode levar a carne a estragar-se.

Frutas e vegetais

A porta pode ser de fácil acesso, contudo não é o local mais indicado. Várias geladeiras têm prateleiras específicas para deixar este tipo de alimentos. É nestes espaços que é possível controlar melhor a umidade. Ficam também em uma parte separada de outro tipo de alimentos.

Queijo

Tal como as frutas e vegetais, também o queijo deve ser colocado em outra parte da geladeira, sem ser a porta. A diferença de temperatura pode não ser o ideal e assim o melhor é procurar uma gaveta. É um espaço frio e assim consegue reter melhor a umidade.