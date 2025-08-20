As essências florais podem aumentar a vitalidade?

© <p>Getty Images</p>

As flores têm sido usadas para a cura há muitos séculos. As essências florais de hoje são uma tendência relativamente nova, tendo sido originalmente parte de um nicho da cultura de bem-estar. Mas, como tudo o que é alternativo, elas estão se tornando mais populares. Só não as confunda com óleos essenciais: as essências florais são extratos líquidos de flores específicas, escolhidas por seus benefícios curativos. Por trazer supostos benefícios para mente-corpo-espírito, elas fazem parte de um reino de tratamentos de bem-estar conhecidos como terapias de energia sutil.

