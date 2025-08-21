Colesterol alto pode ser silencioso: sinais no corpo que exigem atenção

© Shutterstock

Você pode ter colesterol alto sem saber, já que em muitos casos os sinais são silenciosos e facilmente confundidos com outras condições. Por isso, é importante prestar atenção ao corpo e não ignorar sintomas que podem indicar um problema cardiovascular.

O cardiologista Swarup Swaraj explicou ao portal HealthShots alguns sinais de colesterol elevado que merecem atenção. Segundo ele, agir precocemente pode fazer diferença não só para a saúde do coração, mas também para o bem-estar geral.

Olhos e pele podem dar sinais

Pequenos pontos amarelados nas pálpebras e em articulações podem ser depósitos de colesterol sob a pele. Embora não sejam perigosos por si só, indicam que o organismo pode estar lutando contra níveis altos de colesterol.

Fadiga persistente

Se você se sente constantemente cansado, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser mais do que estresse ou excesso de tarefas. O colesterol acumulado nas artérias dificulta a circulação do sangue, o que pode gerar cansaço incomum. Um estudo do Journal of Psychosomatic Research identificou a relação entre fluxo sanguíneo reduzido, obstruções arteriais e fadiga persistente.

Dor ou pressão no peito

Sensação de aperto, pressão ou desconforto no peito durante esforço físico, como subir escadas, pode ser angina, um sinal precoce de que o coração não está recebendo oxigênio suficiente devido a artérias estreitas ou obstruídas. Ignorar esse sintoma aumenta o risco de infarto.

Alimentação que ajuda a reduzir o colesterol

De acordo com o National Health Service (NHS), do Reino Unido, reduzir o consumo de alimentos ricos em gordura saturada é essencial. Já as gorduras insaturadas podem ser benéficas. Entre os alimentos recomendados estão:

Peixes gordurosos, como salmão e cavala

Arroz, pães e massas integrais

Nozes e sementes

Frutas e vegetais

No Brasil: segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 40% da população adulta do país tem colesterol elevado. O problema é um dos principais fatores de risco para infarto e acidente vascular cerebral (AVC), duas das maiores causas de morte no Brasil.