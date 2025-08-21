Saiba como prevenir e tratar picadas de mosquitos

© Shutterstock

As picadas de mosquito são comuns em qualquer época do ano, embora nos dias quentes a incidência seja maior. Na maioria das vezes, causam apenas desconforto passageiro e desaparecem sem tratamento, mas em alguns casos podem ser mais graves. Por isso, saber como cuidar delas é essencial. A dermatologista Ingrid Hiltun explicou à Europa Press os primeiros cuidados que devem ser tomados.

Segundo a médica, o ideal é lavar a área com água e sabonete logo após a picada. Depois, aplicar compressas frias ajuda a aliviar a inflamação. O mais importante é evitar coçar, já que isso pode piorar a irritação. Em situações de coceira intensa, ela recomenda o uso de anti-histamínicos.

Alguns sinais exigem atenção médica imediata, como inchaço generalizado, febre ou dificuldade para respirar, que podem indicar reação alérgica.

Como evitar picadas de mosquito

Algumas pessoas são naturalmente mais atraentes para os mosquitos. O farmacêutico Álvaro Fernandez explicou, em sua conta no TikTok, que resíduos de suor na pele, consumo de cerveja e uso de perfumes ou cremes com fragrâncias frutadas e florais aumentam as chances de ser picado. Além disso, pessoas com tipo sanguíneo O tendem a ser mais visadas pelos insetos.

Um repelente natural: extrato de baunilha

Quem evita repelentes por causa do cheiro pode apostar no extrato de baunilha como alternativa. De acordo com especialistas norte-americanos, Daniel Markowski (American Mosquito Control Association) e Mike Bentley (National Pest Management Association), pesquisas mostram que a baunilha pode repelir mosquitos por até 30 minutos.

No entanto, a eficácia varia de pessoa para pessoa e de espécie para espécie. Por isso, alguns podem precisar de produtos mais concentrados.

