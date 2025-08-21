Refeições de prisão: O que comem os presos do Brasil e do mundo?

© <p>Getty Images</p>

A alimentação nas prisões varia muito ao redor do mundo. Em alguns países, os sistemas prisionais seguem diretrizes nutricionais, para que os detentos recebam refeições balanceadas e nutritivas que atendam às suas necessidades básicas. Embora isso não aconteça em todas as partes do mundo, a maioria das nações tem uma coisa em comum: elas frequentemente incluem pratos locais, ou pelo menos alguns itens do cardápio inspirados na culinária típica.

Nesta galeria, você descobrirá o que os detentos comem em 23 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil.