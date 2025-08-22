Notícias ao Minuto
As previsões de Stephen Hawking: elas se tornarão realidade?

De mudanças climáticas catastróficas a invasões alienígenas, isso é o que o físico teórico previu para o futuro

22/08/2025 13:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Futuro

Stephen Hawking (1942-2018) era conhecido por seu trabalho sobre buracos negros e relatividade geral. Mas o famoso físico muitas vezes saiu de seu próprio campo de pesquisa e usou seu reconhecimento para destacar o que via como os grandes desafios e ameaças existenciais para a humanidade nas próximas décadas. Variando de temas como alienígenas ao fim do mundo, suas declarações ganharam as manchetes e, às vezes, se mostraram controversas.

Bateu curiosidade? Clique aqui para ver algumas de suas previsões mais famosas. Será que elas estão realmente acontecendo?

