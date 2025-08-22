As maiores causas de morte no Brasil e no mundo

© <p>Getty Images</p>

O World Health Rankings compila vários dados de saúde de todo o mundo, incluindo detalhes sobre a expectativa de vida e as causas de morte. Não faz muito tempo (até 2023), a Covid-19 era uma das maiores razões de mortalidade em vários países. Isto mudou em 2024, com doenças coronárias (do coração), Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e Alzheimer/demência ocupando uma posição de destaque entre os fatores que mais influenciam falecimentos.

Então, quer saber qual é a principal causa de morte no Brasil e em outras nações? Clique a seguir na galeria!