Notícias ao Minuto
Procurar

As maiores causas de morte no Brasil e no mundo

Essas são as doenças que mais matam no planeta!

Anterior Seguinte
Galeria

32 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
22/08/2025 21:00 ‧ há 51 minutos por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Mortalidade

O World Health Rankings compila vários dados de saúde de todo o mundo, incluindo detalhes sobre a expectativa de vida e as causas de morte. Não faz muito tempo (até 2023), a Covid-19 era uma das maiores razões de mortalidade em vários países. Isto mudou em 2024, com doenças coronárias (do coração), Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e Alzheimer/demência ocupando uma posição de destaque entre os fatores que mais influenciam falecimentos.

Então, quer saber qual é a principal causa de morte no Brasil e em outras nações? Clique a seguir na galeria!

Partilhe a notícia

Recomendados para você