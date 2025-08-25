Notícias ao Minuto
Quando você NÃO deve usar seu cartão de crédito

Dicas simples para evitar golpes e manter suas finanças seguras

25/08/2025 21:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Finanças pessoais

Cartões de crédito são convenientes, recompensadores e muitas vezes necessários, mas nem sempre são a escolha mais inteligente. Em algumas situações, passar o cartão pode levar a dívidas com juros altos, risco de fraude ou arrependimento financeiro. De compras por impulso a sites inseguros e gastos movidos por emoções, saber quando NÃO usar seu cartão de crédito é tão importante quanto saber quando usá-lo.

Curioso? Clique para descobrir em quais situações não é uma boa ideia pagar com o seu cartão de crédito.

