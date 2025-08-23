'Vulva de Ozempic': O novo efeito colateral do popular medicamento

© Shutterstock

Há mais um efeito colateral relatado devido ao uso de medicamentos como o Ozempic. Depois da chamada “cara de Ozempic”, dos “seios de Ozempic” e dos “dedos de Ozempic”, surge agora a expressão “vulva de Ozempic”, que pode afetar mulheres que fazem uso do remédio. O efeito acaba fazendo com que a vulva pareça mais envelhecida.

“A rapidez da perda de peso pode causar flacidez visível da pele, além de rugas em todo o corpo”, disse a obstetra e ginecologista Sherry Ross ao The New York Post.

O novo efeito colateral do Ozempic

“Todas as áreas do corpo podem apresentar alterações visíveis na pele em resposta a essa perda de peso significativa. Isso inclui a parte inferior do abdômen e os lábios internos e externos da vagina.”

Segundo o jornal, algumas mulheres relataram que o uso de medicamentos à base de GLP-1 levou à diminuição do volume dos lábios vaginais, que acabam parecendo mais murchos e envelhecidos.

Esse problema tem feito aumentar a procura por cirurgias de preenchimento, que devolvem volume aos lábios vaginais para que recuperem a aparência de antes do uso do medicamento.

A cirurgia que muitas mulheres têm buscado

“O procedimento minimamente invasivo é projetado para melhorar a aparência, aumentando o volume, a suavidade e a simetria”, explicou a médica Shazia Malik ao jornal Metro.

O ginecologista Michael Tahery acrescenta: “O benefício desse tratamento é que não apresenta riscos de rejeição, pois utiliza a própria gordura da paciente. A gordura é facilmente reabsorvida pelo corpo ao longo do tempo.”

Apesar da melhora estética, o procedimento também pode trazer riscos. “Os efeitos colaterais mais comuns incluem inchaço, hematomas e irritação no local da aplicação. Reações alérgicas ao material de preenchimento, embora raras, também podem ocorrer, e alguns pacientes podem sentir um leve desconforto”, completou Malik.

Outros efeitos colaterais do Ozempic

Nos últimos meses, alguns efeitos já se tornaram comuns entre os usuários desse tipo de medicamento. Veja os mais relatados:

“Cara de Ozempic”

Ao The New York Times, uma paciente disse que seu rosto “parecia cansado e envelhecido”. A cirurgiã plástica Jennifer Levine explicou que a rápida perda de peso leva à perda de volume facial e pode afetar o colágeno e a elastina da pele: “O rosto de quem usa Ozempic pode parecer magro, murcho e flácido. Pense em uma uva-passa.”

“Seios de Ozempic”

O termo é usado para descrever o aumento da flacidez nos seios. O médico e cirurgião plástico Walter Joseph, em vídeo no Instagram, disse: “Se você perdeu muito peso em pouco tempo, usando injetáveis para emagrecimento como Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, deve ter notado que, assim como o rosto, os seios também começam a murchar. A perda rápida e significativa de peso não dá tempo para que a pele se recupere e retraia.”

“Dedos de Ozempic”

Muitas mulheres também relataram o fenômeno apelidado de “dedos de Ozempic”. A professora Jessica, de Houston (EUA), contou ao New York Post: “Nunca percebi que a perda de peso também acontecia nas mãos, mas, de repente, minha aliança não servia mais. Ficava girando no dedo e quase caiu. Agora estou sempre preocupada em perdê-la.”

