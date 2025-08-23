Quatro coisas que nunca deve cozinhar na 'air fryer'

© Shutterstock

Quem tem uma air fryer costuma só falar bem desse eletrodoméstico. Mas é importante saber usá-la corretamente para evitar problemas. Você sabe tudo o que pode ou não cozinhar dentro dela? Atenção: alguns alimentos não devem ser colocados no cesto.

A verdade é que nem todos os tipos de alimentos ficam bons preparados na air fryer. Por isso, vale conhecer o que deve ser evitado. A criadora de conteúdo Sarah Hill, que mantém um blog de receitas, deu algumas dicas ao site Health.

Alimentos que não devem ser feitos na air fryer

1 – Alimentos empanados ainda úmidos

“Sem óleo suficiente para ficarem firmes, como na fritura, o empanado tende a escorrer antes de ficar crocante e pode continuar encharcado mesmo depois de a proteína já estar cozida”, explicou Sarah. A massa acaba escorrendo no cesto e não gera o efeito esperado. Nesse caso, é melhor optar por outro tipo de preparo.

2 – Queijos moles sem casca

Acontece o mesmo que no caso de massas líquidas: o queijo derrete e se espalha, sem cozinhar da forma desejada.

3 – Vegetais de folhas verdes

Alguns vegetais funcionam muito bem na air fryer, como batata, brócolis, abóbora e cogumelos. Mas folhas como rúcula e espinafre podem se espalhar no cesto e cozinhar de forma irregular. O ideal é usar vegetais mais pesados, que “funcionam melhor”.

4 – Milho e pipoca

“A maioria das fritadeiras de ar não alcança o calor alto e constante necessário para que a pipoca estoure corretamente”, explica Sarah Hill. O fogão ou mesmo o micro-ondas são opções mais adequadas.

Erros comuns ao usar a air fryer

O nutricionista Jamie Pronschinske, citado pelo site BestLife, lembra que a air fryer faz sucesso porque “reduz significativamente o tempo de cozimento e emite menos calor, o que a torna ideal para preparar alimentos em climas quentes”. Além disso, é um eletrodoméstico versátil, usado em muitos tipos de receitas. Mas existem alguns erros comuns que devem ser evitados:

Encher demais o cesto

“Isto pode ser um problema, já que a air fryer depende da rápida circulação do ar quente para cozinhar os alimentos de maneira uniforme. Se o cesto estiver muito cheio, o ar pode não circular corretamente”, explica Clare Andrews, autora de livros de receitas.

Ignorar as configurações pré-definidas

“As funções já vêm ajustadas para a temperatura recomendada de alimentos específicos e podem ser usadas de forma intercambiável, permitindo que alimentos de tamanhos diferentes cozinhem por igual”, afirma Zoe McClean, da marca Breville.

Deixar de limpar com frequência

“Por mais tentador que seja deixar a sujeira para o dia seguinte, isso pode causar acúmulo de gordura e restos de comida, levando a resíduos queimados, fumaça e até mau cheiro”, alerta Clare Andrews.

Não agitar o cesto ou virar os alimentos na metade do preparo

“Esse cuidado garante que os alimentos fiquem crocantes por todos os lados”, acrescenta.

