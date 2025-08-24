Os tempos difíceis vão (finalmente) chegar ao fim para estes signos

© Shutterstock

Tudo estava dando errado e já não se sabia para onde correr? Calma, não tema: dias melhores estão a caminho. Há uma mudança nos astros que vai fazer você se sentir bem melhor do que nas últimas semanas.

Segundo o site YourTango, três signos serão os mais impactados. O melhor é aceitar o que está por vir e não focar apenas nos pontos negativos. É hora de mudar — e nada melhor do que esta fase para que isso aconteça.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"Você pode até se sentir vitorioso, pois sabe, no fundo, que superou algo enorme e que, se não tivesse lutado, ainda estaria bastante preocupado. Nunca acreditou que os tempos difíceis durariam tanto, mas agora que acabaram, está focado na bondade, na luz e na felicidade. É o símbolo da alegria."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Você pode perceber que um fator específico de estresse na sua vida simplesmente perde a força. Não é como se tivesse consciência disso antes, mas agora que olha de longe, mal pode esperar para se afastar ainda mais. Este é o momento de dar um passo atrás e respirar. O universo está trabalhando a seu favor, e você verá sinais disso nos próximos dias."

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

"Se você se acostumou a se preparar para a negatividade nas últimas semanas, saiba que, embora isso seja cansativo, também acaba por destruir o seu desejo natural de ser essa pessoa positiva o tempo todo. Há muito a ganhar ao se libertar do passado e reconhecer que grande parte do seu medo está ligada a coisas e ideias que não existem."

Leia Também: Netflix renova parceria com produtora de príncipe Harry e Meghan Markle